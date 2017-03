Escucha el podcast de La Garata.

{ "name": "¿Con Andrew Bogut y Deron Williams Cleveland tiene seguro el campeonato?", "autoplay": "true", "size": { "width": "100%" }, "media": { "mp3": "http://mega1069.sbs.co/wp-content/uploads/sites/17/2017/02/¿Con-Andrew-Bogut-y-Deron-Williams-Cleveland-tiene-seguro-el-campeonato.mp3" } }

{ "name": "¿La palabra defensa es la que define al equipo de Puerto Rico para el WBC17?", "autoplay": "true", "size": { "width": "100%" }, "media": { "mp3": "http://mega1069.sbs.co/wp-content/uploads/sites/17/2017/02/¿La-palabra-defensa-es-la-que-define-al-equipo-de-Puerto-Rico-para-el-WBC17.mp3" } }

{ "name": "Escogemos entre LeBron James, Chris Paul y Paul Pierce el Best Flopper on a leading role.", "autoplay": "true", "size": { "width": "100%" }, "media": { "mp3": "http://mega1069.sbs.co/wp-content/uploads/sites/17/2017/02/Escogemos-entre-LeBron-James-Chris-Paul-y-Paul-Pierce-el-Best-Flopper-on-a-leading-role..mp3" } }