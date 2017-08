Escucha el podcast de El Goldo y la Pelua.

{ "name": "Arnaldo Santiago De Check In Nos Habla Sobre Como Evitar El Fraude En Las Redes Sociales", "autoplay": "true", "size": { "width": "100%" }, "media": { "mp3": "//mega1069.sbs.co/wp-content/uploads/sites/17/2017/08/Arnaldo-Santiago-De-Check-In-Nos-Habla-Sobre-Como-Evitar-El-Fraude-En-Las-Redes-Sociales.mp3" } }

{ "name": "Conocido Cantante Sale En Defensa De Ozuna Escuchalo Ahora Con YoyoFerran MoluscoyBurbu", "autoplay": "true", "size": { "width": "100%" }, "media": { "mp3": "//mega1069.sbs.co/wp-content/uploads/sites/17/2017/08/Conocido-Cantante-Sale-En-Defensa-De-Ozuna-Escuchalo-Ahora-Con-YoyoFerran-MoluscoyBurbu.mp3" } }

{ "name": "Mark B Nos Habla Sobre Su Nueva Produccion Con MoluscoyBurbu", "autoplay": "true", "size": { "width": "100%" }, "media": { "mp3": "//mega1069.sbs.co/wp-content/uploads/sites/17/2017/08/Mark-B-Nos-Habla-Sobre-Su-Nueva-Produccion-Con-MoluscoyBurbu.mp3" } }

{ "name": "MOlusco Le Sale Al Paso A Conocido Comediante Enterate Con YoyoFErran", "autoplay": "true", "size": { "width": "100%" }, "media": { "mp3": "//mega1069.sbs.co/wp-content/uploads/sites/17/2017/08/MOlusco-Le-Sale-Al-Paso-A-Conocido-Comediante-Enterate-Con-YoyoFErran.mp3" } }

{ "name": "Molusco Y Burbu Se Desahogan Por Los Vecinos Que No Saludan", "autoplay": "true", "size": { "width": "100%" }, "media": { "mp3": "//mega1069.sbs.co/wp-content/uploads/sites/17/2017/08/Molusco-Y-Burbu-Se-Desahogan-Por-Los-Vecinos-Que-No-Saludan.mp3" } }

{ "name": "Potoko Se Va One & One Con Burbu En Los Poemas Y Check Quien Gana", "autoplay": "true", "size": { "width": "100%" }, "media": { "mp3": "//mega1069.sbs.co/wp-content/uploads/sites/17/2017/08/Potoko-Se-Va-One-One-Con-Burbu-En-Los-Poemas-Y-Check-Quien-Gana.mp3" } }