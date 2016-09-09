Share on Facebook
Share on Twitter
Share
“Picadillo Serena Williams, Boxeo, NFL, MLB y más al estilo de La Garata”.
NO ME PERDI DETALLE NINGUNO…UN BIEN RECONOCIDO HOMANEJE A DON RAFAEL ITHIER, HIJO DE PUERETA DE TIERRA…CRIADO EN MONACILLO Y RESIDENTE DE BAYAMON, ORGULLO DE PUERTO RICO Y EL MUNDO….DONDE SE A PASEADO EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO, ME ACUERDO CUANDO NACIO EL GRAN COMBO…YO TRABAJABA CON AL SANTIAGO, DUEÑO PARA LA EPOCA DE LOS 60 Y ANTES DE ALEGRE RECORDS, QUE ESTABLECIO OFICINAS EN EL EDIFICION SAN MARCOS, EN MIRAMAR…NO SE SI FUE UNA VISITA DE CORTESIA, ESTABA DON RAFAEL, EDDIE “LA BALA”, Y DOS MAS…NO ESTUVE EN LAS CONVERSACIONES PORQUE YO TENIA OTRAS FUNCIONES..SI ERA PARA GRABAR CON EL SELLO ALEGRE RECORDS, NO SE, NO SE DIO..PORQUE PARA ESA EPOCA ENTRO LA DISQUERA GEMA DE LOS CUBANOS GUEDES…CREO QUE SI FIRMARON CON ELLOS, PERO NO ESTOY SEGURO..PUES MI ESTANCIA CON DON AL SANTIAGO EN SU OFICINA FUE BREVE…ME LLAMO EL EJERCITO…LUEGO AL REGRESAR Y ESTANDO EN NYC, YA ALEGRE RECORS LES VENDIO LOS DERECHOS A FANIA…CREO, PERO A UNA COSA ESTOY SEGURO QUE A LOS 75 AÑOS QUE TENGO…..SOY TODO UN SALSERO CON UNA DISCOTECA NO GRANDE, PERO LO SUFICIENTE PARA DISFRUTARLO POR UNOS 20 OO MAS AÕS…!!!….BUHO USTED SE A BOTADO…VINO DE LA MANO DEL HOY FALLECIDO ARROYO…Y A LOGRADO TENER USTED SU LEGADO YA ESTABLECIDO…FELICIDADES A Z-93 Y SU COMPAÑIA MATRIZ SBS…BUHO PARA LARGO Y UNOS BUENOS DJS’…
Share on Facebook
Share on Twitter
Share