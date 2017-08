¡A otro nivel la pelea de Yoyo Ferrán con Burbu!

Escucha el podcast de El Goldo y la Pelua.

{ "name": "A Otro Nivel La Pelea De yoyoFerran Con Burbu Epica", "autoplay": "true", "size": { "width": "100%" }, "media": { "mp3": "//mega1069.sbs.co/wp-content/uploads/sites/17/2017/08/A-Otro-Nivel-La-Pelea-De-yoyoFerran-Con-Burbu-Epica.mp3" } }

{ "name": "Carlos J Santiago Nos Habla Sobre Que No Decirle A Los Niños Cuando Lloran", "autoplay": "true", "size": { "width": "100%" }, "media": { "mp3": "//mega1069.sbs.co/wp-content/uploads/sites/17/2017/08/Carlos-J-Santiago-Nos-Habla-Sobre-Que-No-Decirle-A-Los-Niños-Cuando-Lloran.mp3" } }

{ "name": "Cosas Con Las Que No Puedes Bregar. Escucha A MoluscoyBurbu Con Las Cosas Que No Pueden Bregar", "autoplay": "true", "size": { "width": "100%" }, "media": { "mp3": "//mega1069.sbs.co/wp-content/uploads/sites/17/2017/08/Cosas-Con-Las-Que-No-Puedes-Bregar.-Escucha-A-MoluscoyBurbu-Con-Las-Cosas-Que-No-Pueden-Bregar.mp3" } }