25 canciones de Alejandro Fernández que seguro te sabes

De “potrillo” ya sólo le queda el apodo, pues Alejandro Fernández ahora es todo un hombre consolidado en el mundo de la música, tanto como intérprete, como empresario. Por estos días, el mexicano está celebrando 25 años de carrera y, seas fan o no, te garantizamos que en tu cabeza están todas, o algunas de sus canciones, y aquí está la prueba.

25. “Como Quien Pierde una Estrella”

Este tema viene incluido en el álbum Que Seas Muy Feliz y fue lanzado en 1995. Se convirtió en el primer hit del hijo de Vicente Fernández, quien demostró que heredó de su padre todo el talento y un rango vocal perfecto para representar a la música mexicana en el mundo.

24. “Ojo por Ojo”

Del mismo disco, este sencillo también figuró en los charts de la radio mexicana y, hay que reconocerlo, hasta la fecha es una indispensable en las cantinas, sobre todo cuando hay alguien por ahí con el corazón roto y anda medio ardido.

23. “Nube Viajera”

Del disco Muy Dentro de mi Corazón del 96, este es otro clásico del Potrillo. Un tema bastante triste que hace llorar al más fuerte de los machos alfa. El sencillo se colocó en varios charts de Billboard, incluyendo el Hot Latin Songs, Latin Regional Mexican Airplay y Latin Pop Airplay.

22. “Si Tú Supieras”

En 1997 y bajo el cobijo de Emilio Estefan, Alejandro lanzó Me Estoy Enamorando, disco del que se desprendieron grandes sencillos que se convirtieron en los favoritos de los fans. El primero fue “Si Tú Supieras”, una balada pop que demostró que el intérprete iba con todo a conquistar a un nuevo público.

21. “No Sé Olvidar”

Del mismo álbum, el segundo sencillo estuvo 26 semanas en el Hot Latin Tracks de Billboard, en donde no soltó el primer puesto… Si eres de los que se reune los fines de semana a echar tequila y cantar temas cortavenas, seguro tienes esta en tu repertorio.

20. “Me Estoy Enamorando”

Y claro, no todo es de corazones rotos, por eso este bolero (con el que le hizo muy buena competencia a Luis Miguel), es perfecto para dedicar y no dudamos que todavía se escucha en cientos de bodas en México.

19. “Loco”

Ya consolidado como un cantante multifacético, Alejandro presentó Mi Verdad en 1999, disco con el que se llevó a casa e Grammy Latino a Mejor Álbum Latino. De ese material se desprendió “Loco”, con el que volvió al mariachi con gran éxito.

18. “Si He Sabido Amor”

Si alguien en tu casa (o tú) es telenovelero, entonces no se perdió “Infierno en el Paraíso”, historia que todas las noches comenzaba con esta canción de Alejandro Fernández.

17. “Quisiera”

El video de este tema que viene en el disco Entre Tus Brazos es protagonizado por Montserrat Oliver y juntos tuvieron que grabar escenas bastante candentes… razón suficiente para que más de uno haya visto el clip las veces necesarias para tener la letra en su cabeza.

16. “Tantita Pena”

¡Otro gran hit con mariachi! Justamente venía en un disco llamado Orígenes, con el que Alejandro quiso volverse a enfundar en el traje de charro, faceta en la que sus fans lo aman.

15. “Si Tú No Vuelves”

Para el clip de este sencillo, Alejandro se dejó ver un poco más desaliñado, con barba y bigote. Sus fanáticas no quedaron decepcionadas y seguramente se aprendieron la canción viéndolo una y otra vez con este look tan diferente a lo que, hasta ese momento, las tenía acostumbradas.

14. “Niña Amada Mía”

El disco llevaba el mismo nombre y, además, el tema fue muy popular al ser el principal de la telenovela que también se llamaba “Niña Amada Mía”, así que, al menos, el coro sí te lo sabes.

13. “Mátalas”

¿Y cómo no saberse este tema que también venía en dicho material? La canción tiene un poco de picardía y hasta tiene su versión femenina en voz de Nadia, quien se dio a conocer como participante de La Academia.

12. “Me Dediqué a Perderte

El onceavo disco de “El Potrillo” se llamó A Corazón Abierto y con él colocó cuatro sencillos en los primeros lugares de popularidad, incluyendo éste, escrito por Leonel García, de Sin Bandera quien, por cierto tiene una versión al lado de Thalía.

11. “Canta Corazón”

Un tema con sabor muy latino y seductor que no puede faltar en las fiestas con karaoke y con el que, de nueva cuenta, Alejandro reinventó su estilo y continuó demostrando que todavía tenía cómo sorprender.

10. “Qué Lástima”

“Qué lástima, se nos murió el amor… sólo queda el dolor del alma”. Esa es parte de la letra de otra canción que seguramente has escuchado en muchas borracheras o, mejor aún, que alguno de tus amigos ha cantado a todo pulmón después de contarte durante tres horas por qué tronó con su mujer así que, de que te la sabes, te la sabes.

9. “Qué Voy a Hacer con Mi Amor”

Y ya para cerrar ese disco, el cantante lanzó este sencillo de la autoría de Kike Santander que también estuvo un buen rato figurando en la radio de México y Estados Unidos, así que no importa cuánto le hayas huido, seguro te sabes, al menos, “que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos, que se ahoga en este mar de dolor”.

8. “Te Voy a Perder”

“Te amo sin miedo, te amo cobarde, te amo sin tiempo, te amo aunque arde”… Tampoco es tan complicado que te aprendas esta letra, además de que el resto de la canción es bastante linda y es una buena forma de suplicarle a tu otra mitad de que no se vaya.

7. “Estuve”

Este disco se llama Dos Mundos Tradición y te lo deberías saber completito, pues prácticamente todas las canciones son de la inspiración de Joan Sebastian, pero si no, al menos “Estuve”, sencillo de este material.

6. “No lo Beses”

De la autoría de los chicos de Río Roma, este sencillo venía en Dos Mundos Evolución, la parte pop de este concepto en el que Alejandro quiso mostrar sus dos facetas y, si no la has escuchado, corre a buscar la versión en vivo que hará que se vuelva una de tus favoritas.

5. ”Me Hace Tanto Bien”

Otra de esas con todo el estilo pop que definitivamente le queda muy bien a Alejandro. Además, es una canción bastante alegre y romántica que, a lo mejor, hasta te funciona para despertar todos los días.

4. “Se Me Va la Voz”

Con letra un poco melancólica, pero con arreglos bastante prendidos, esta canción también fue sencillo de Evolución y, si no te la sabes, tiene la ventaja de que puedes cantar, por lo menos, el corito del “nara, nara, na”… ¡No hay pierde!

3. “Hoy Tengo Ganas de Ti”

Aunque es un cover, la versión de Alejandro se hizo bastante popular, sobre todo porque cuenta con la colaboración de Christina Aguilera, con quien hizo una gran dupla. El corte lo puedes encontrar en el disco “Confidencias”, lanzado en 2013.

2. “Quiero Que Vuelvas”

Este año, Alejandro regaló a sus fans un nuevo disco: Rompiendo Fronteras y de él, se desprendió este primer sencillo que, no puedes negar, tiene todo para convertirse en un hit cantable a todas horas.

1. “Sé Que Te Duele”

Y, para cerrar la lista, su último single, con el que Fernández se suma a los cantantes que se rinden por completo a los ritmos latinos y, sin ser reggaetón, es una canción bastante bailable en la que se hizo acompañar por Morat.

