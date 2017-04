4Babys ahora es grupo y le responde a Maluma

¿Recuerdas el tema “4 Babys” de Maluma? La canción, en la que también estaban Bryan Meyers, Noriel y Juhn, causó gran polémica por su letra considerada como machista y hasta hubo una petición para que se retirara el video en Internet.

Pues ahora, un grupo de cuatro chicas españolas que se hace llamar 4Babys (sabemos de dónde sacaron el nombre), han lanzado su primer sencillo y en éste responden de manera directa a aquella letra en donde el colombiano presumía de tener a todas las mujeres a sus pies.

La canción lleva por nombre “Ya yo no soy tu bebé” y, gracias a su letra, poco a poco se ha hecho popular en Internet, en donde ya tienen más de 80 mil reproducciones en Youtube.

“Dices que no sabes ya con cuál quedarte, piensas que estamos aquí para esperarte, por favor te pido deja de engañarte, no, no, no, porque, yo ya no soy tu bebé”, es como comienza este tema.

De acuerdo con su descripción en Facebook, la girl band está formada por Ruby, Isia, Pau y Mapy y se trata de la única agrupación urbana femenina en España, por lo que esperan conquistar al público con sus letras en las que, como ya dejaron claro, no piensan ser las damiselas de ningún hombre.

