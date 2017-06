5 Canciones que no puedes sacar de tu cabeza

Detrás de un gran éxito hay horas de trabajo en un estudio, arreglos musicales, varias versiones hasta que surge la mejor, productores talentosos y claro, una letra pegajosa que se encargará de apoderarse de tu cerebro cada vez que la escuches. ¿Te ha pasado? Seguro te ocurrirá (o te ha ocurrido) con estos hits del momento que son más poderosos que cualquiera de tus pensamientos.

“Despacito”

El tema del momento, ese del que todo el mundo habla y que logra conquistar a casi todo el que lo escucha. ¿Cuál es su secreto? Probablemente se encuentre en la gran mancuerna que lograron Daddy Yankee y Fonsi, quienes lograron una canción romántica, sensual, bailable y con coro al que no puedes resistirte… Des-pa-cito… ¡cómo no cantarlo.

“Hey DJ”

Además de la garantía que tiene un dueto con Yandel, este sencillo de CNCO está hecho a la perfección para bailar y cantar al mismo tiempo. No importa si no te la sabes toda, por lo menos el “Hey DJ, póngale la música que le gusta una para que se mueva y se luzca” lo vas a tener un rato en la cabeza una vez que la escuches.

“Súbeme la Radio”

Si alguien sabe de canciones que se quedan en tu cabeza es Enrique Iglesias y se ha vuelto un experto en crear hits para bailar y cantar. Te retamos a que la escuches y no no te quedes con la primera frase del coro: “Súbeme la radio que está es mi canción, siente el bajo que está subiendo”…

“Vacaciones”

“Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, sólo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza”… Seguro te lo sabes y es gracias al ritmo y sabor que Wisin le imprimió este sencillo. Además, la letra es perfecta para comenzar el fin de semana y seguro para muchos ya es himno para comenzar la fiesta.

“Shaky Shaky”

No es necesario decirte porqué esta canción es la reina de las más pegajosas de la temporada. No importa si te gusta el género urbano o no, una vez que la escuches, estarás todo el día con un sonidito en tu cabeza que sólo dirá “Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky…” Dale las gracias a Daddy Yankee por ello.

