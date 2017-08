¡Así de grande es el corazón de Jacob Forever!

Capítulo-2 La Belen Camagüey Cuba Donde yo nací donde me crié, le regalo está casa a mi prima Aliria que no tenía donde vivir porque si tú estás bien, tú familia lo tiene que estar bien también, en el próximo video le regalo otra casa a mi mamá, todo esto, gracias a ustedes mis seguidores, los amo ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ que Dios los bendiga siempre, gracias por poner mi música en alto 🙏🏻 @jacobforever01 @foreveronemusic @carbonfibermusicinc @frankmiamiofficial @djroumy @sonymusiclatin

