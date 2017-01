Así sonará el remix de “Vacaciones” de Wisin

Se acerca #vacacionesremix #🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @donomar @zion @lennoxzl @titobambinoelpatron gracias muchachos por la confianza #hitmundial🌎🔊🔊🔊🔥🔥🔝🔝🔝💪💪🙏🙏

A video posted by WISIN (@wisin) on Jan 17, 2017 at 4:04pm PST