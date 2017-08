Cinco videos para recordar a Juan Gabriel

Hoy se cumple un año sin Juan Gabriel. El cantante falleció en su casa en Santa Mónica, California, víctima de un ataque cardiaco. Seguramente, varios países se unirán a los homenajes que habrá para “El Divo de Juárez” en estos días. Nosotros, te presentamos cinco videos con los que reirás, llorarás y recordarás al intérprete.

“Hasta Que Te Conocí”

Uno de sus temas más emblemáticos, cantado en vivo, con ese sentimiento que lo caracterizaba y con el poder en su voz que tanto estremecía a sus fans. Sin duda Juan Ga luce increíble y tan sólo hay que leer los comentarios del video para querer darle play y verlo completo.

“Have You Ever Seen the Rain?”

De sus últimas colaboraciones antes de morir. El mexicano fue de los invitados especiales en el disco tributo a Creedence Clearwater Revival, “Quiero Creedence”, material para el que grabó “Gracias al Sol” con todo y clip, en el que se le ve feliz.

Latin Grammy 2009

Ese año Juan Gabriel fue nombrado Persona del Año y parte del homenaje incluyó una gran presentación del cantante en la que interpretó varios de sus éxitos como “Así Fue” o el “Noa Noa”. El show estuvo lleno de emociones y el más eufórico fue él mismo, quien convirtió la entrega de premios en una fiesta con su sello muy particular bailando y brindando por su gente y por su México.

“Fue un Placer Conocerte”

Cada vez que Rocío Dúrcal y Juan Gabriel juntaban sus voces, España y México se detenían para escucharlos. Aunque al final nunca arreglaron sus diferencias, se sabe que hubo un gran cariño entre ambos y muestra de ello es la manera en que interactuaban en el escenario.

Juan Gabriel se entrevista a sí mismo

¡Vaya que era todo un personaje! Y, tras un periodo de enfermedad en 2014, el cantante apareció en los medios para entrevistar a Alberto Aguilera, su contraparte. Durante la honesta charla, “El Divo” confesó extrañar al escenario y a sus fans, además de que prometió cuidarse más.

