¿Cuánto ha cambiado Prince Royce desde su debut?

Fue en 2010 cuando escuchamos por primera vez a Prince Royce con su sencillo “Stand by Me” en versión bachata. Desde entonces, el cantante ha evolucionado musicalmente, crecimiento que quiso reflejar en su nuevo disco, Five, el cual acaba de lanzar.

“Siento que muchas cosas han cambiado desde el primer disco. Vas por una montaña rusa de emociones, de dificultades, de un raro proceso. Siento que la industria musical me ha cambiado mucho como persona”, comentó el intérprete en entrevista para Billboard.

Claro, todos esos cambios han sido para bien y le han enseñado que para alcanzar el éxito hay que trabajar duro y no dejar de innovar para estar siempre en el gusto del público.

“Siento que he madurado muy rápido y he madurado de una forma muy distinta a como lo hubiera hecho si no estuviera en la industria”, agregó quien recientemente lanzó el sencillo “Deja Vu” al lado de Shakira, con el que se ha colocado rápidamente en los primeros lugares de popularidad.

Para Prince, este disco es doblemente especial ya que es su regreso a la bachata tras haber debutado en el anglo con Double Vision, material con el que experimentó bastante.

“Cosas que usamos en ese disco las quise usar en éste. Vas a escuchar mucho del anglo-R&B en el álbum latino, pero va a ser sutil. Siento que el sonido sigue siendo bachata, pero muchos de los sonidos son claros y diferentes”, agregó quien pronto estrenará “X”, dueto que hizo al lado de Zendaya.

Deja tu comentario