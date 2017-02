Don Omar presume su reinado en Pandora

DON OMAR CELEBRA BILLONARIO RECONOCIMIENTO “EL REY” DEL REGGAETÓN ENTRA A LA REDUCIDA LISTA DE ARTISTAS LATINOS MÁS INFLUYENTES DE LA DÉCADA” LAS CIFRAS DE VENTAS DIGITALES CONVIERTEN SU NUEVO #1 “TE QUIERO PA’ MÍ” EN SINGLE DE ORO EN ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, CHILE Y ECUADOR, Y SINGLE DE PLATINO EN COLOMBIA Y PERÚ Don Omar continúa de celebración en celebración, estableciendo en la industria urbana un legendario legado musical que comenzó hace más de 15 años. En días recientes, con su actual éxito “Te Quiero Pa’ Mí”, dominó la posición #1 de los listados radiales “Latin Airplay” y “Latin Rhythm” de la revista Billboard por cuatro semanas, en los que se mantiene en los primeros puestos. Luego de debutar en el #1 de iTunes, el tema esparció su popularidad a importantes plataformas digitales como Spotify, dentro de la cual “Te Quiero Pa’ Mí” hoy exhibe más de 34 millones de streams a nivel mundial, y en la que el artista cuenta con más de 7.4 millones de oyentes mensuales. Don Omar se mantiene en el tope de las primeras posiciones de difusión radial y ventas digitales con el sencillo “Te Quiero Pa’ Mí” Feat. Zion & Lennox, canción urbana que pronto sobrepasará los 30 millones de reproducciones en VEVO/YouTube con su videoclip oficial, generando de forma consistente entre 2.5 a 3 millones diarias en la misma plataforma. Pandora, la prestigiosa plataforma de música digital, ha confirmado que Don Omar ha sobrepasado 1 billón de Streams, lo que le coloca en una reducida y exclusiva lista de artistas internacionales que han alcanzado este logro. Son pocas las figuras latinas que se incluyen en el listado de Pandora por sobrepasar el billón de Streams. Entre ellos figuran Marco Antonio Solís, Julión Álvarez, Los Tigres del Norte y su compatriota y colega del género Daddy Yankee.

