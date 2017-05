Éste es el nuevo sencillo de Yandel

Mientras llega el tan esperado junte de Wisin y Yandel, cada uno de ellos sigue trabajando en sus proyectos en solitario y uno de ellos ya tiene muy avanzado el que será su nuevo disco.

Te hablamos de Yandel quien lanzó “Mi Religión”, tema con el que nos introduce a Update, disco del que ha dado muy pocos detalles, pero que se espera que salga a mediados de este año.

La canción, según han opinado muchos de sus fans en los comentarios, recuerda al reggaetón romántico que solía hacer el puertorriqueño junto con su amigo Wisin con quien, como ya se ha anunciado, muy pronto presentará algo de nuevo tras varios años separados.

“Llamas mi atención aunque te escondes. Bailas y eres diosa en el templo. He tenido que rezar por ti, pedí ayuda celestial para seguir. Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pecar. Dime cuánto más tengo que esperar, si hasta he tenido que rezar por ti”, es parte de la letra de este corte que todavía no tiene fecha de estreno.

Además de este lanzamiento, en días previos, los fans de Yandel también se emocionaron al escuchar el dueto que realizó con CNCO, quienes presentaron el remix de “Hey DJ” al lado del también productor.

