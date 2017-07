Fallece la madre de Marc Anthony

Today at 12:10pm my families hero, our rock, our protector, inspiration and now ANGEL passed away. She left in peace, accompanied by all your prayers and well wishes for which we thank you all. Mami, I’m going to miss you so much! // Hoy a las 12:10pm la roca de nuestra familia, nuestro eje y héroe, nuestra protectora, inspiración, y ahora nuestro ÁNGEL, descansa para siempre. Se nos fue en paz, acompañada por todos los rezos, oraciones y deseos de buena voluntad de todos ustedes por los cuales le estoy eternamente agradecido. Mami, ¡me vas a hacer tanta falta!

