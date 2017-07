Frases de Ivy Queen que te dejarán helado

Si hay alguien en el medio que no se queda callada es Ivy Queen, quien en varias ocasiones ha dejado sin palabras a sus entrevistadores o fans con una sola declaración. Estos son sólo algunos ejemplos, pero seguro, si eres fan, recordarás muchos más.

“La gente pensaba que yo tenía una longaniza entre medio de las piernas”

Con esta frase, dicha en una entrevista radiofónica, “La Caballota” recordó sus inicios, en los que por su forma de vestir y su actitud de “no me dejo de nadie”, muchos llegaron a decir que era hombre. Por supuesto que ahora ya no le molesta, pues no necesita demostrar a nadie que es un mujerón ¡y de cuidado!

“Para todo hay un tiempo… Hay jóvenes de 15 y 16 años que tienen hijos. Con 15 y 16, ¿qué vas a saber tú de la vida?”

Ante las críticas que recibió por ser madre a los 40, Ivy no calló y puso este ejemplo que seguro dejó pensando a más de uno de los que aseguraron que ya no estaba en edad para la maternidad.

“Nuestro género es de calle, no somos hijos de millonarios, la mayoría que yo conozco han sido criados en familias humildes del underground por gente que no tenía nada”

Además de defender al género femenino, la intérprete hace lo mismo con su género musical y sobre todo, el esfuerzo que han hecho muchos intérpretes que vienen desde abajo y que han logrado colocarse entre los favoritos en todo el mundo, como lo hizo en esta charla con el sitio Shock.

Siguiendo la misma línea, la puertorriqueña también lanzó un pequeño mensaje a todos aquellos cantantes que se han sumado a los ritmos urbanos sólo por moda.

“Las colaboraciones se han vuelto virales, todo el mundo quiere hacer reggaetón. Sin embargo es un asco para unas cosas pero para otras cosas sí sirve. Es una doble moral”.

Y ya en otra entrevista, ahora para el sitio R+P, dejó claro que ella no es una más, es la única dentro del género.

“No soy una mujer en el reggaetón, soy la Reina del Género Urbano, es diferente”

Deja tu comentario

Comments are closed.