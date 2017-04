¿Te gusta el nuevo tema de Nacho?

Hace unos días, Nacho dio la noticia oficial de que comenzaba su proyecto como solista de la mano de Universal Music y no pasó mucho antes de que nos presentara su primer sencillo: “Báilame”, del cual lanzó este fin de semana el video oficial.

Según contó él mismo a AP, el tema lo compuso un día cuando, sentado en el asiento de copiloto, se quedó atorado en el tráfico y ahí le llegó la inspiración para este primer tema en solitario tras 10 años al lado de Chino.

El clip ya tiene más de cuatro millones de reproducciones en Youtube y todo parece indicar que a los fans les ha gustado mucho este nuevo hit que promete colarse en las listas de popularidad.

Al respecto, Nacho aseguró sentirse feliz con la respuesta y, de nueva cuenta, aprovechó para recalcar lo feliz que fue durante su paso por dicho dueto, aunque ahora su creatividad se ha liberado.

“No es que no la haya pasado bien con Chino y Nacho. Tengo todo que agradecerle. Es una década que no cambiaría para nada, de cosas maravillosas, pero obviamente siento una libertad que no sentía antes”, aseguró quien, además de ser parte de la disquera como talento, también tendrá un papel buscando nuevos talentos.

Aunque está feliz con todo el trabajo que se le viene, Nacho siempre se ha mostrado preocupado por su Venezuela y, recientemente, fue atacado con gas durante una marcha en la que participaba.

“Es la primera vez que me enfrento a eso. Es una sensación bastante fea. Sientes que te asfixias por un momento. La cara te arde de una manera incontrolable, los ojos también, es imposible mantenerlos abiertos”, contó al pedir a su gente que siga en la lucha tratando de recuperar la democracia.

