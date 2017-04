J Balvin, con gran éxito pero solito

Sí, a J Balvin le va de maravilla y desde que lanzó su disco Energía, el éxito no ha parado, ya sea con cada uno de sus sencillos o con las presentaciones en vivo que ofrece por todo el continente. Sin embargo, el cantante ha confesado que no todo es tan sencillo pues, parece, en el amor no le va tan bien.

“Cupido nunca ha estado a mi favor. Es real una carrera muy solitaria y no soy fácil de entender”, escribió hace poco en sus redes sociales, confesando a sus fans lo complicado que puede ser el amor cuando se tiene que trabajar tanto.

A pesar de ello, parece que el colombiano no se desanima y, por ahora, enfoca todo su ser en continuar creciendo profesionalmente, de hecho, su último logro lo posiciona todavía más cerca de llegar a audiencias nuevas.

Y es que, recientemente, se informó que Balvin será parte del soundtrack con el tema “Hey Mamá”, en el que hizo colaboración con Camila Cabello y Pitbull. Según él mismo ha dicho, esta canción es un escalón más que suma a su trayectoria.

“Incluso compartir tema con Pitbull y Camila Cabello, es un cambio radical, pero llegaré a otros lugares donde no imaginé llegar o de plano me desconocían”, aseguró hace poco a Notimex.

