¿J Balvin le manda una indirecta a Maluma?

Al ser dos colombianos exitosos triunfando dentro del mismo género, es normal que la gente compare a J Balvin y a Maluma, quienes siempre han mantenido un discurso codial el uno del otro tratando de alejarse de la polémica. Sin embargo, las últimas palabras del intérprete de “Ginza” parecen haber sido una crítica indirecta para su colega, o al menos así lo están manejando varios medios.

El cantante dio una entrevista a El Clarín y defendió a la música urbana, asegurando que no tiene que contener letras explícitas para ser sensual y divertido.

“Mis letras son sexys, pero no vulgares. No hay necesidad de hacer música vulgar. Mi idea es llegarle a todo el público. Sin discriminar ni raza ni edad. Un niño puede escuchar las letras y que él y el padre de familia se sientan cómodos. Saben que mi mensaje no va a ser nada negativo”, aseguró.

Fue esa frase la que muchos han interpretado como un mensaje a Maluma, quien recientemente fue criticado por la letra de “Cuatro Babys”, la cual fue calificada de sexista.

Por otro lado, Balvin habló de la importancia que está teniendo el reggaetón en a actualidad, haciendo notar que hoy por hoy, está siempre en los primeros puestos de popularidad.

“Hay una percepción errónea del género. Es el más escuchado a nivel mundial, el más demandado, el que más mueve masas. Si ves el listado de Billboard latino, los top 3 son reggaeton”, expresó el colombiano.

Deja tu comentario