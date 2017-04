J Balvin le roba el auto a Nicky Jam… ¡Y todo está en video!

JEJJEJEJEJJEJEJEJJEJE ME FUI EN EL NUEVO FERRARI F12 de @nickyjampr SIN PERMISO JEJJEJEJEJEJJEJ 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

A post shared by J Balvin (@jbalvin) on Apr 18, 2017 at 6:56am PDT