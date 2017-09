J Balvin volvió a darle un susto a sus fans

Hace sólo unos días, J Balvin recordaba aquel accidente de avión que tuvo el año pasado, evento que lo marcó y con el que se acuerda de agradecer todos los días de su vida por lo que tiene. Ahora, el cantante volvió a asustar a sus fans al publicar en su Instagram Story un video en el que se le veía con bata de hospital y a nada de entrar al quirófano. ¿Qué le pasó?

Afortunadamente, nada grave ha dañado la salud del colombiano, sin embargo, tuvo que ser operado de una hernia inguinal, por lo que decidió avisar a través de las redes sociales para no preocupar a sus miles de seguidores.

Con el característico humor que siempre lo acompaña, Balvin presentó a su anestesiólogo para después aclarar el procedimiento quirúrgico al que sería sometido. “Este es el ‘man’ que me va a dormir. No, hermano, ¡¿qué responsabilidad tiene este hue…?! Me van a operar de una hernia inguinal, pero no se preocupen”, comenta el intérprete en el video.

Aunque el clip ya no se encuentra disponible en su Story, varios fans lo rescataron y lo colocaron en sus cuentas para así, ayudar a difundir el mensaje de su artista, quien parece haber salido bien de la cirugía practicada la semana pasada.

