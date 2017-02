J Balvin y las sexis modelos de sus videos

¿Te has preguntado quiénes son las sexies modelos que han acompañado a J Balvin en sus videos? Y es que hay que admitir que el cantante no sólo se preocupa por sus fans femeninas y en sus clips siempre procura incluir alguna chica espectacular para el deleite de los hombres… Bueno, seguro él no se queja cuando le toca besarlas… En fin, aquí te contamos un poco más de estas modelos que han sido protagonistas de estas historias de amor o desamor al lado del colombiano.

Video: Sigo Extrañándote

El más reciente estreno del intérprete quien, en esta ocasión, optó por un sencillo romántico y un clip con un final bastante triste. Si no lo has visto, no te lo vamos a arruinar, pero sí te diremos que lo acompaña la ex Miss Argentina, Valentina Ferrer, quien quedó entre las 10 finalistas de Miss Universo en 2014. Hoy cuenta con 25 años y se dedica al modelaje y la conducción en su país.

Video: Bobo

Por supuesto, a Balvin le encantan las mujeres de su país, razón suficiente para incluir en este clip a Daniela Botero, modelo originaria de Cali vive en Miami desde hace varios años y se dedica también a la conducción de televisión. Además, ella misma ha confesado que desea ser actriz, así que no pasará mucho antes de que la veas en alguna producción demostrando su talento.

Video: Ginza

Otra sexy colombiana con la que Balvin compartió cámara fue Laura Henao, quien dejó a más de uno impactado gracias a su mirada profunda y su rostro lleno de seriedad durante la historia. La chica ha desfilado en las pasarelas para marcas internacionales y sueña con ser una Top Model un día, algo a lo que el cantante podría ayudarle tal vez, considerando que es un amante de la moda y se codea con gente muy importante.

Video: Ay vamos

Laura Archbold es actriz y modelo en Colombia y así como trabajó al lado de Balvin, también la puedes disfrutar en el clip de “Como le Gusta Tu Cuerpo” de Carlos Vives y Michel Teló. Con 27 años, esta hermosa mujer también ha participado en varias películas y telenovelas en su país.

Deja tu comentario

Comments are closed.