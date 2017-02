¡La Burbu está embarazada!

Que mejor día para compartir con ustedes q DIOS nos ha bendecido nuevamente con un regalito del cielo… Además q no podía disimular más esta mala barriga q me ha dado♀️, pero estamos felices y hay uno q está más q contento que será un BiG BROTHER #DIOSesBueno … seremos 4❤️❤️

A post shared by AngeliqueBURBU (@angeliqueburbu) on Feb 14, 2017 at 5:07am PST