Los mejores “covers” de canciones en YouTube

YouTube ha revolucionado la forma de compartir vídeos, pero también ha despertado una generación de artistas que han alcanzado fama gracias a sus interpretaciones de canciones famosas y canciones de su autoría.

Escuchamos algunos de los mejores “covers” en YouTube para nuestro “Throwback Thursday”.

We Found Love – Lindsey Stirling

Mirrors de Justin Timberlake – Boyce Avenue feat. Fifth Harmony

Evolution of Music – Pentatonix

“Adele Medley” – Alex Goot, Justin Robinett & Michael Henry

Christina Perri de A Thousand Years – Piano/Cello Cover por ThePianoGuys

Radioactive de Imagine Dragons – Lindsey Stirling y Pentatonix

“Beauty And A Beat” de Justin Bieber – Alex Goot, Kurt Schneider, and Chrissy Costanza

“Heart Attack” de Demi Lovato – Sam Tsui & Chrissy Costanza de ATC

Let It Go de Frozen – Alex Boyé (Africanized Tribal Cover) Ft. One Voice Children’s Choir

Look At Me Now de Chris Brown ft. Lil Wayne, Busta Rhymes – Karmin

