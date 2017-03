Maluma, listo para su primer gira por Estados Unidos

¿Puedes creer que con todo el éxito que tiene, Maluma no había hecho un tour por el país? ¡Así es! Pero este año, el intérprete se prepara para hacerlo y tratará de sorprender a sus fans en cada uno de sus shows.

“Eso me tiene como que muy emocionado, que es la primera vez que llego con un World Tour”, comentó a AP el colombiano, quien arrancó esta serie de conciertos el pasado jueves 2 de marzo en McAllen, Texas.

Pero, ¿por qué le tomó tanto realizar una gira en Estados Unidos? Al parecer, el año pasado tuvo una agenda muy apretada con el “Pretty Boy, Dirty Boy World Tour” en Europa y Latinoamérica y prefirió esperar.

“Nos habíamos aguantado de hacer esta gira porque pues venía de Latinoamérica y de Europa, he hecho también muchos conciertos en Argentina y no me había quedado tiempo para dedicar una buena gira aquí en Estados Unidos”, aseguró Maluma.

Y ahora sí, este 2017 se lo dedicará a su público en la Unión Americana, en donde estará en The Fillmore Miami Beach, el 10 y 11 de marzo; Washington y Boston el 18 y 19 de marzo, respectivamente, Las Vegas el 24 y terminará el 26 en el Microsoft Theater de Los Angeles.

“No te puedo contar mucho, pero sí quiero que cada show sea una experiencia diferente con este equipo de trabajo que está a la altura para hacer el espectáculo que la gente se merece”, agregó sobre lo que pueden esperar sus fans de estos conciertos.

Deja tu comentario

Comments are closed.