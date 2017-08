Maluma y su nuevo tatuaje, ¿ya lo viste?

Este tatuaje es un homenaje a la mujer. Los marineros solían hacerse tatuajes de rosas para en alta mar recordar a las Mujeres que los esperaban en casa, mujeres que fueron clave importante para su crecimiento (esposa, madre, hermana, tia, etc…) 🌹/ @stefanoalcantara 💉 @yosoytes 🎥

