Nacho es el papá más orgulloso y aquí tenemos la prueba

Esto fue lo que sucedió anoche en la visita sorpresa de mis hijos a los estudios. Agradecido con los cómplices @alcoveronline @hernan_music y @wasmohuerta porque a pesar de todos los compromisos que tenemos por delante, hicieron una pausa conmigo para compartir con los niños. Gracias también a @tekkifilms por documentar este momento tan bonito y a @Dalto_design por ayudarme a construir un espacio de trabajo tan acogedor ¿Y ahora qué hacemos con este descubrimiento que nos dejó boquiabiertos a todos? 😊 #HAPPY #HAPPYHAPPY 😁 #elchicledetubatibati #LosMendoza #ALLIWantistomakeyouhappy ¿Les gustó?

A post shared by Nacho “Miguelito” Mendoza (@nacho) on Aug 16, 2017 at 5:47am PDT