Nicky Jam celebra en grande los 15 años de su hija

Hoy Alyssa cumple 15 las lágrimas. No paran ya no es una niña Ahora es cuando más la tengo que cuidar se ve tan hermosa con sus amigas nada vale más que este momento ni mi álbum. Ni la película. Ni los premios solo este momento te amo Alyssa

A photo posted by NICKY JAM (@nickyjampr) on Jan 28, 2017 at 8:57am PST