Osmani García está en rehabilitación

Osmani García ha decidido ser honesto con sus fans y a través de un video publicado en su Instagram, el cantante famoso por el hit “El Taxi” contó que no se ha sentido bien y que durante un tiempo ha buscado la respuesta en “cosas inapropiadas”, algo que desea solucionar pronto.

“Quiero compartir con mi público que no me he sentido bien por mucho tiempo y he buscado alivio en cosas inapropiadas. He decidido entrar a rehabilitación y con el apoyo de mi familia y mis fans ganar esta batalla. Les pido me tengan en sus oraciones y me manden mucha luz”, expresó en el clip en el que, a través de los comentarios, sus fans han dejado cientos de mensajes de apoyo.

El primer paso para enfrentar los problemas es reconocerlos y por eso les pido su apoyo ahora más que nunca. A post shared by OSMANI GARCIA (@osmanigarciaoficial) on Mar 14, 2017 at 5:54pm PDT

Sin dar más detalles de cuándo retomará su carrera, Osmani sólo pidió el apoyo de sus fans y se mostró sereno ante la decisión que ha tomado: “El primer paso para enfrentar los problemas es reconocerlos y por eso les pido su apoyo ahora más que nunca”.

El cantante de origen cubano había causado polémica al haber defendido a Raúl Castro y criticado a los exiliados en Miami, a quienes acusó de no hacer nada por su pueblo. Luego de esas declaraciones, su representante envió un comunicado tratando de calmar la situación.

En el texto se explicaba que García sufría de agotamiento físico y emocional debido a la larga gira que había realizado desde 2014, año en el que lanzó “El Taxi” al lado de Pitbull.

