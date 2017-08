¿Cuál es el pleito entre Ozuna y Don Omar?

Todos sabemos que a Don Omar le encanta apoyar a los nuevos talentos de la música, pero parece que Ozuna no tiene su bendición luego de que el joven cantante revelara que jamás grabaría con el creador de hits como “Danza Kuduro” o “Dale Don Dale”. ¿Por qué?

En una reciente entrevista, “El Negrito de los Ojos Claros” confesó que aunque respeta a su colega, no está en la lista de los músicos con los que haría un dueto, pues considera que le ha faltado el respeto a su carrera y a la de otros compañeros.

“Con el tipo que no grabaría porque… Pues, a pesar que tiene un talento bien grande y lo respeto mucho, siento que no nos respeta a nosotros, y me incluyo, y no tiene ese valor humano… Es Don Omar”, aseguró en un show de televisión.

Ozuna, quien acaba de lanzar su disco Odisea, continuó explicando sus razones por las que prefiere mantener distancia con el intérprete y productor. “No se puede estar ofendiendo a la gente, no podemos faltarle el respeto al trabajo de los demás y él nos lo sigue faltando y por eso no grabaría con él”.

Aunque no especificó más, se dice que estas declaraciones son la respuesta hacia las palabras de Don Omar criticando el trap y a todos los que participan en él, incluyendo a Ozuna.

