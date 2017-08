¿Qué cantante urbano besa bien, según Becky G?

En muy pocos días, el nuevo tema de Becky G, “Mayores”, alcanzó las 20 millones de visitas en Youtube, y seguramente una de las razones es que el clip está lleno de momentos muy hot entre ella y Bad Bunny, con quien hace dueto.

De hecho, en las imágenes, ambos cantantes comparten un apasionado beso y claro, durante una entrevista reciente, la intérprete tuvo que responder cómo había sido aquel momento junto al cantante urbano.

“Si tienes una canción con Bad Bunny, claro que tienes que ser mala. ¡Besa muy bien! Lo hablamos y me dijo que estaba perfecto, así que lo hicimos”, contó a La Música en perfecto español, quien con este tema se estrena en el reggaetón.

La intérprete de “Singing in the Shower” narró que se divirtió mucho haciendo este video, en el que la vemos mucho más sensual y atrevida.

“Queríamos hacer algo un poco diferente, un poco más sexy, un poco más madura”, agregó.

Pero… ¿cómo logró que a sus 20 años sus padres aprobaran el video de “Maduros”, así como su letra picante? Ella misma confesó entre risas que todo lo sexy lo heredó de su madre, quien es de origen mexicano y que, claro, estuvo pendiente de todas las escenas.

“Todo lo que hago en ese video, lo aprendí de mi mamá… ¡te amo, mamá! Esto no hubiera salido si mis padres no no hubieran aprobado”, aseguró la chica, quien ahora va en busca de un público mucho más latino con esta nueva canción. ¿Ya la escuchaste?

