Ellos se solidarizaron con víctimas de Irma en Puerto Rico

Hoy tuvimos la oportunidad de aportar con alimentos para los refugiados de las islas hermanas y los voluntarios que están recibiéndolos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Gracias al personal de Chili’s de Los Colobos por atender y servir rápido nuestra orden, de manera que llegaran a tiempo los alimentos. ¡Es momento de ayudarnos todos! 🐻

A post shared by O D I S E A 🐻 🇵🇷 🇩🇴 (@ozunapr) on Sep 9, 2017 at 6:49pm PDT