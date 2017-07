Tremendo revolú entre Franco el Gorila y Bryant Myers en Chile

Al parecer fue a darle la mano y terminó dándole un bofetón.

Franco El Gorila y Bryant Myers tuvieron un altercado durante el Trap Festival de Chile. “Ahora di que Franco El Gorila te dio un bofetón pa’ que hagas historia”, se escucha decir a Franco El Gorila en un vídeo tras bastidores.

En entrevista con El Circo de La Mega, Franco El Gorila explicó: “Mucha gente habla y piensa que es que le di una bofetá porque no me dio la mano. De verdad, yo soy un hombre y a quien tú no le quieres dar la mano tú no le das la mano, pero le faltas el respeto y delante de la gente menos. Fui a darle la mano, el que me conoce sabe que yo saludo a todo el mundo, a todo el mundo yo lo quiero y todo el mundo me quiere. Así que fui a despedirme, a darle la mano y decirle ‘Dios te bendiga’, y me dejó la mano estirá y me dijo ‘a mí no me vengas a saludar con hipocresías’. En verdad no me gustó, así que no te di la mano, te di un bofetón pa’ que respetes”.

El artista urbano sostuvo que no tiene problemas con Bryant Myers, pero que al parecer tiene colegas que sí tienen problemas con él.

