Urbanos que han conquistado Europa

La música urbana está en todo el mundo, y para muestra, estos cantantes que ya son todas unas estrellas en Europa, en donde se han ganado un lugar en los charts, en los foros y claro, en los clubes.

Jowell y Randy

El dueto estuvo hace unos días en España en donde tuvieron sólo llenos totales en sus presentaciones que incluyeron Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Las Palmas. Pero eso no es todo, además recibieron Disco de Platino gracias a las ventas de su último material, Bonita, con el que están abriendo las puertas del mundo.

Maluma

Él ya es como de la casa, aunque fue apenas hace poco más de un año cuando presumía que visitaría por primera vez España con su gira mundial, “Pretty boy, dirty boy”. Como en cada lugar que pisa, le fue increíble, y de ahí el colombiano ha podido presentarse en otras ciudades como Londres y Amsterdam.

J Balvin

Ni qué decir de Balvin, que gracias a temas como “Ginza” o “Safari” suena en cada país europeo desde hace tiempo. Además, le ayuda mucho el tener amigos famosos como el italiano Gianluca Vacchi, quien disfruta mucho de su música al grado de haber participado en el video de “Mi Gente”.

Daddy Yankee

Y si de conquista hablamos, no se podía quedar fuera “Despacito”, canción que sonó ¡hasta en la luna! El tema de Luis Fonsi y Yankee se convirtió en el hit más candente del año y, tras el remix con Justin Bieber, no hubo quien no conociera la letra tanto en español, como en inglés.

Deja tu comentario

Comments are closed.