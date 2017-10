¡La Burbu presenta a Kokoh Mar!

Hola a todos mis titis y tíos!!! Ya estoy en este mundo ,llegué sin agua y sin energía eléctrica , pero la luz de quièn me envió iluminará mi vida y camino. Me dijo les trajera el mensaje q conserven la FE q su amor nos acompaña. Los quiero mucho #Kokoh Mar💙. Gracias @alexisvazquezpr por capturar este momento📸

