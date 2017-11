Lo que sabemos de la gira de despedida de Don Omar

Don Omar sorprendió en septiembre pasado anunciando a sus fans su decisión de dejar los escenarios, noticia que nadie se esperaba. Claro, el cantante no se quiere ir sin despedirse como es debido, así que se encuentra planeando su última gira y, aunque no ha querido revelar mucho sobre ella, esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Cuándo podremos verlo?

En un principio, el cantante anunció las fechas en las que estaría en su Puerto Rico, en donde se presentaría los días 15, 16 y 17 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Sin embargo, a raíz del paso del Huracán María, esto ha cambiado, pues será en febrero cuando se despida de su gente los días 1, 2 y 3.

Además, Don Omar ha dicho que falta por confirmar las fechas de su paso por Estados Unidos y no descarta ir hasta Europa con este tour llamado “Forever King… The Last Tour”.

¿De verdad no lo volveremos a ver?

Claro que, al leer la noticia, los fans del intérprete se mostraron tristes, sin embargo, él envió un mensaje en el que dio a entender que, tal vez, sea sólo el cierre de una etapa de su vida y pronto lo veremos con un nuevo proyecto.

“No quiero que mis fanáticos sientan tristeza con mi despedida, porque esto no es un final. Es el verdadero comienzo de un nuevo Don Omar que buscará dedicarse a todo aquello que anhela su corazón fuera de la música y con el nombre de William Omar Landrón. Don Omar siempre vivirá en cada plataforma streaming a nivel mundial, en cada estación de radio y en cada fiesta latina en cualquier rincón del mundo”.

¿Qué habrá en los shows?

Hits, hits y más hits… Y es que, durante sus 15 años de carrera, Don Omar supo crear temas que se han vuelto clásicos dentro del género como “Dale, Don Dale”, “Danza Kuduro” o “Pobre Diabla”. Aunque no ha dicho si tendrá invitados, sí ha prometido algo inolvidable para la gente que lo ha apoyado desde el inicio.

“Hará algo mucho mejor y sin límites, hará que tu recuerdo sobre mí en el escenario permanezca en tu corazón. Gracias a esas primeras 20,000 personas que en solo 8 horas agotaron las entradas disponibles en el momento. Ya comencé a devolver, ustedes sólo disfruten”.

